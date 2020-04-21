"Не может говорить": вскрылась правда о состоянии Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина не может говорить после госпитализации / Instagram

Надежда Бабкина, которая лежала пару недель в коме до сих пор остается в тяжелом состоянии, несмотря на слухи в СМИ. Хотя родственники Бабкиной не распространяются о состоянии артистки, шоумен Александр Васильев заявил, что попал в больницу с коронавирусом, и что его заразила Надежда Бабкина. Изданию КП.ру он сказал, что Надежда Бабкина до сих пор в очень тяжелом состоянии, и пробудет в больнице не мене двух недель.

"Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма - красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни", - сказал он.

Ранее появилась информация, что Надежда Бабкина проснулась от искусственной комы и заговорила - она попросила любимое блюдо и спросила, что с ней.

Надежда Бабкина с подозрением на коронавирус попала в больницу еще 1 апреля.

Бабкину поместили в специальный бокс на аппарат ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Надежда Бабкина все время оставалась тяжело стабильной, пока через две недели ее не вывели из комы.