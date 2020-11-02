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Налоговики заблокировали счета бывшего лейбла Тимати Black Star

2 ноября 2020, 11:04

В России заморожены все счета продюсерского музыкального лейбла Black Star, с которым донедавна сотрудничал Тимати.

Тимати
Тимати / Instagram

Недавно московская налоговая служба заблокировала счета музыкального лейбла Black Star в четырех банках: Альфа-Банке, Банке24, Раффайзене и СберБанке, сообщает телеграм-канал Mash.

По слухам, причиной этого стало то, что в компании не заплатили налоги.

Всего неделю назад ушедший из лейбла певец Тимати написал в Instagram, что без него компания разорится.

Финансовый директор Black Star Дмитрий сообщил, что это фатальная ошибка налоговой, и что в течении дня счета восстановят.

"С налоговой мы сейчас разбираемся, они все это сейчас отзывают, у них техническая ошибка в системе, но мы считаем, что это раздолбайство. Они заблокировали нам то, что мы оплатили в сентябре месяце. Все отозвут в течение дня. У нас нет просроченных налогов, мы платим своевременно, не переживайте", - сказал он изданию Супер.

Напомним, что Тимати ушел из Блэк стар в июле 2020. Тимати решил оставить себе Блэк Стар Бургер, Блэк Стар Картинг, Блэк Стар Кавош, и компании 13 Барбершоп и Тату, 13 Бьюти и Блэк Стар Фитнес. Остальные права остались у лейбла.

В августе Тимати решил развестись со своей женой Анастасией Решетовой без объяснения причин.

В сентябре Тимати и Моргенштерн выпустили клип El Problema, который стал хитом на ютубе.

А вначале октября стало известно, что Тимати стал Холостяком на шоу Холостя 2021 Россия.

Еще в феврале 2020 года стало известно, что Тимати несет убытки в бизнесе - ему пришлось закрыть проект по онлайн продаже билетов.

Тимати новости шоу бизнеса
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