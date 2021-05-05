Назвали официальную причину смерти принца Филиппа спустя месяц после смерти

Принц Филипп / Reuters

Спустя две недели после похорон и месяц после смерти жителям Великобритании объявили, что стало причиной смерти принца-консорта Филиппа. Незадолго до смерти принц Филипп был госпитализирован и лечил слабое сердце.

Как сообщает The Telegraph, у принца Филиппа естественная причина смерти - старость.

По мнению экспертов, старость как причина смерти возможна, если человек был старше 80 лет, за ним ухаживал один врач на протяжении многих лет и если нет другой болезни или травмы, которая могла привести к летальному исходу.

Однако, за два месяца до смерти он перенес операцию на сердце, и во время пребывания в больнице давал наставления своему сыну Чарльзу, куда дальше вести семью.

Напомним, 9 апреля умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

В последние годы жизни он переживал несколько серьезных заболеваний, а также попал в аварию.

Семья решила перезахоронить тело принца Филиппа после официальных похорон.

Похороны проходили скромно - по плану принца Филиппа. среди ближайших родственников был принц Гарри, который прибыл впервые после того, как они с Меган Маркл порвали с королевской семьей.