Позитив раскрыл семейное положение после развода с подругой Каменских

Позитив / Пресс-служба Нового канала

Бывший солист группы Время и Стекло Алексей Завгородний впервые отреагировал на признание Анны Андрийчук, и открыл нынешнюю семейную ситуацию.

Как рассказал музыкант в комментарии ТСН, он все еще остается молодым холостяком, и он поддерживает публичное выступление Анны об их разводе в реалити Девочки рулят.

"Она меня конечно же предупредила, в том, что "я собираюсь это сделать вот так". Я не совсем сторонник хайпа и таких вещей. Это действительно был очень милый выпуск и мне он очень понравился. Аня мне рассказала, о чем она будет говорить. Мне не стоило что-то добавлять, потому что она все сказала правильно. Это наша общая мысль такая", — прокомментировал звезда.

Аня Андрийчук-Завгородняя развелась с Позитивом / Instagram

Алексей не нашел себе новую девушку, но с другой стороны, поддерживает отношения с Андрийчук.

До этого Позитив признался, что развелся с женой Анной Андрийчук после полжизни брака.

Анна Андрийчук заявила, что развелись они уже давно, но пока что скрывали это.

Напомним, что сомнения насчет брака Позитива и Анні возникли во время его участия в шоу Танці з зірками 2020.

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