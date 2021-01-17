Раскрыли причину отказа Бориса Грачевского вакцинироваться "Спутником"

Борис Грачевский / Instagram

Борис Грачевский умер от коронавируса 14 января, а похороны прошли 17 января в Москве. По соцсетям стали обсуждать причины, по которым режиссер отказался колоть себе российскую вакцину от Covid-19.

Борис Грачевский отказывался прививаться российской вакциной, так как не верил в ее эффективность. Об этом написал в Instagarm товарищ Грачевского Александр Добровинский.

Сам Добровинский укололся российской вакциной еще в октябре 2020, а его товарищ постоянно отшучивался.

""Я просил его сделать прививку, а он смеялся и говорил: "Не хочу, чтобы рога выросли", - рассказал Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский уже высказал свои соболезнования жене Грачевского, которая осталась одна с маленьким ребенком на руках.