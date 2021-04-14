Русский певец Валерий Меладзе стал отцом шестой раз

Валерий Меладзе / instagram.com/meladzevalerian

Певец грузинского происхождения Валерий Меладзе стал отцом в шестой раз. Альбина Джабаева родила ему третьего ребенка в их браке - девочку.

Как сообщает Starhit, о радостном событии в семье Валерий Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН.

Супруга Меладзе пока не торопится делиться эмоциями с публикой относительно рождения дочурки. Возможно, она сделает это несколько позже.

Всего пару дней назад Меладзе поздравлял Альбину с днем рождения. Теперь он рассказал, что 12 апреля он снова стал папой.

"В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью!!! 12 апреля у нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко!!! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди, попрежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!", - пишет он в своем Instagram.

Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей - сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь, имя которой пока неизвестно.

До Альбины исполнитель жил в браке с Ириной Малухиной, родившей ему троих дочерей. Женщина не раз рассказывала о том, что тяжело переживала разрыв с именитым супругом.

Как ранее сообщал Главред, на днях Маколей Калкин стало отцом в первый раз.