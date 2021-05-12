СБУ назвала реальную причину запрета Моргенштерна в Украине

Моргенштерн / Instagram

Российский певец Алишер Валеев, который поет под псевдонимом Моргенштерн, планировал концерты в трех городах на июнь 2021 года, но теперь он не имеет права на въезд в страну.

Несмотря на запрет, украинский оператор продолжает продавать билеты, а певец нанял украинских адвокатов для суда с СБУ и Минкультом.

Как говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос "Украинских новостей", Моргенштерна запретили не за политическую позицию в отношении Украины.

"В соответствии с компетенцией, СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить "указанного гражданина Российской Федерации", который, среди прочего "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием "в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, концерты запланированы в Киеве, Харькове и Запорожье. Билеты продаются от 550 до 4490 гривен.

Ранее Моргенштерн высказался о попадании в черный список Минкульта Украины. До этого были подозрения, что его заблокировали за спорные высказывания в адрес погибших в стычках в Одессе после оккупации Крыма Россией.