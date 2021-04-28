Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1

Сергей Лазановский / 1+1

Сергей Лазановский стал победителем 11 сезона шоу Голос с тренером-дебютантом Надей Дорофеевой.

Как победителю, артисту подарили квартиру в одном из киевских жилых кварталов.

Лазановский показал в Instagram свое будущее уютное гнездышко в Киеве.

Исполнитель общался с поклонниками и друзьями в сториз, и показал кадр, на котором запечатлен каркас дома, который строится.

Хоть он и вступает в собственность недвижимостью, но делать там ремонт и жить ему придется только после окончания стройки и налаживания коммуникаций.

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Сергей не назвал, в каком районе Киева ему подарили квартиру.

Сейчас он занят тем, что общается с фанатами, и раздает автографы. По словам Лазановского дома его принимали, как героя.

Напомним, что у него как у победителя шоу Голос есть возможность выступить на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Как известно, в финале шоу Голос в последнем этапе Сергей Лазановський противостоял Юлии Тимочко, но по результатам голосования, победу все же получил он.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.