Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1

Победитель проекта Голос країни 2021 Сергей Лазановский показал приз победителя на проекте.
Сергей Лазановский стал победителем 11 сезона шоу Голос с тренером-дебютантом Надей Дорофеевой.
Как победителю, артисту подарили квартиру в одном из киевских жилых кварталов.
Лазановский показал в Instagram свое будущее уютное гнездышко в Киеве.
Исполнитель общался с поклонниками и друзьями в сториз, и показал кадр, на котором запечатлен каркас дома, который строится.
Хоть он и вступает в собственность недвижимостью, но делать там ремонт и жить ему придется только после окончания стройки и налаживания коммуникаций.
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Сергей не назвал, в каком районе Киева ему подарили квартиру.
Сейчас он занят тем, что общается с фанатами, и раздает автографы. По словам Лазановского дома его принимали, как героя.
Напомним, что у него как у победителя шоу Голос есть возможность выступить на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
Как известно, в финале шоу Голос в последнем этапе Сергей Лазановський противостоял Юлии Тимочко, но по результатам голосования, победу все же получил он.
Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.