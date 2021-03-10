Сын Чапкиса показал, как хореограф еле ходит и разговаривает

Григорий Чапкис еле ходит и разговаривает / 1+1

Сын известного украинского хореографа, судьи проекта Танцы со звездами Григория Чапкиса – Грег Чапкис показал видео с отцом.

Недавно Грег прилетел из Соединенных Штатах Америки к больному отцу. Грег проводит много времени с хореографом и рассказывает поклонникам о состоянии его здоровья.

Сын Чапкиса в Instagram опубликовал видео, где показал, как гуляет с отцом. Они вместе побывали на улице недалеко от дома.

На обнародованных видео можно заметить, как сильно ослаб легендарный хореограф. Григорий Николаевич еле ходит.

"Мы вышли на улицу, немного погулять. Это борьба, но мы гуляем", - сказал Грег.

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Впоследствии сын легендарного хореографа обнародовал ролики из его квартиры. Грег спросил папу, как он себя чувствует, однако танцовщик не сразу услышал вопрос.

Позже судья Танцев со звездами все-таки ответил: "Мне не нужно интервью. Как будто не видно, какое самочувствие".

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