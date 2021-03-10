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Сын Чапкиса показал, как хореограф еле ходит и разговаривает

10 марта 2021, 19:10

Сын больного Григория Чапкиса напугал украинцев состоянием здоровья легендарного хореографа.

Григорий Чапкис / 1+1
Григорий Чапкис еле ходит и разговаривает / 1+1

Сын известного украинского хореографа, судьи проекта Танцы со звездами Григория Чапкиса – Грег Чапкис показал видео с отцом.

Недавно Грег прилетел из Соединенных Штатах Америки к больному отцу. Грег проводит много времени с хореографом и рассказывает поклонникам о состоянии его здоровья.

Сын Чапкиса в Instagram опубликовал видео, где показал, как гуляет с отцом. Они вместе побывали на улице недалеко от дома.

На обнародованных видео можно заметить, как сильно ослаб легендарный хореограф. Григорий Николаевич еле ходит.

"Мы вышли на улицу, немного погулять. Это борьба, но мы гуляем", - сказал Грег.

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Впоследствии сын легендарного хореографа обнародовал ролики из его квартиры. Грег спросил папу, как он себя чувствует, однако танцовщик не сразу услышал вопрос.

Позже судья Танцев со звездами все-таки ответил: "Мне не нужно интервью. Как будто не видно, какое самочувствие".

Болезнь Григория Чапкиса - о чем ранее сообщал Главред:

  • Впервые Чапкис попал в больницу в декабре 2020 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.
  • Позже хореограф опубликовал фото из больницы. Тогда Григорий Николаевич жаловался на отсутствие аппетита и слабость.
  • В начале января артиста во второй раз госпитализировали 90-летний Григорий Чапкис снова попал в больницу. Причиной этого стала пневмония, которую он недолечил.
  • Через месяц Чапкис оказался в реанимации.

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