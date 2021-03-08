Украинский телеведущий откровенно рассказал о пережитом горе 8 марта

Андрей Джеджула рассказал о пережитом горе / Instagram

Известный украинский телеведущий Андрей Джеджула рассказал, что 8 марта ассоциируется у него не с праздником, а с пережитым горем из-за смерти мамы Екатерины Александровны.

На своей странице в Instagram шоумен признался, что эта душевная боль останется с ним навсегда.

Джеджула также отметил, что время - уникальный лекарь, и в этом году он впервые на поминках смог улыбнуться в ответ на улыбку мамы с портрета на памятнике.

"Но сегодня ровно 5 лет как 8 марта в эти минуты в 16:55 тебя не стало! Мало кто знает, что 8 марта теперь у меня только закреплено за мамой! Сегодня моя сестра (у нас разные мамы) спросила меня: ну что, отпустило? Хотя слышала, что никогда не отпускает! И я ответил: если отпустит, то я и не был сыном вовсе! А так притупило боль!", - чувственно написал Андрей.

Джеджула поделился подробностями пережитого горя.

"5 лет назад, я утром поздравил по телефону маму, отправил через папу букет и договорился приехать к 18:00. А в 16:55 позвонил папа, когда я был на пол дороги к дому и сказал, что маме плохо, он тогда и не понял, что она уже ушла! Дал трубку доктору скорой и тот абсолютно безапелляционно заявил, что она умерла, да так (прям даже не буду повторять, эти слова, которые засели в голове навсегда), что если бы я доехал чуток раньше, то уложил бы доктора рядом!", - рассказал шоумен.

Он добавил, что каждый раз эмоции возвращаются, когда он слышит слово "мама".

"Молю тебя Боженька только о том, чтобы никогда со временем не забыл ее улыбку и смех! И закончу цитатой своего сыночка, который на могилу бабушке прощаясь написал открытку: Бабушка! Будь счастлива на новом месте!!!!", - говорится в публикации.

Как ранее сообщал Главред, недавно Андрей Джеджула и Юлия Джеджула стали родителями. Для них это первый совместный ребенок, но от предыдущих браков у них есть дочь и сын.