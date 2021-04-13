6 апреля ведущий попал в больницу с заболеванием сердца.
Во Львове умер известный украинский радиоведущий. Игорь Мосесов почти 30 лет работал ведущим на радио Львівська хвиля и вел программы Jazz Pro и Музыка из ящичка.
Как сообщили на радиостанции, где работал Мосесов, незадолго до смерти он сообщил, что ложится в больницу из-за проблем с сердцем.
В сети друзья и коллеги начали сбор помощи на лечение. Однако 13 апреля радиоведущего не стало.
"Перестало биться сердце нашего друга, главного меломана Львова Игоря Мосесова. Именно в его исполнении слушатели слышали программы Jazz Pro, Музыка из ящичка и не только. Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью…", - говорится в сообщении.
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К соболезнованиям присоединился и мэр Львова Андрей Садовой.
"Очень грустно, когда уходят такие профессиональные люди. Искренние соболезнования близким и коллективу господина Игоря", - отметил Садовой.
Отмечается, что совсем недавно у Игоря Мосесова умер брат.
Игорь Мосесов биография
Игорь Мосесов родился 3 сентября 1952 года. Впервые в эфир радио Львівська хвиля вышел в сентябре 1992 года.
На его музыкальных программах выросло не одно поколение. У него осталась жена и дочь.
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