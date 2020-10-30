В носках и босоножках: Тина Кароль шокировала внешним видом ​

Тина Кароль удивила внешним видом / Instagram

Известная украинская певица Тина Кароль, которая каждый раз в проекте Танці з зірками поражает фанатов соблазнительными и элегантными образами, вышла в свет в обычном сдержанном образе.

Украинский дизайнер Алина Качоровская в Instagram опубликовала неожиданный кадр Тины.

Тина Кароль появилась в черном луке в одном из кафе Киева.

Знаменитость была в черном джемпере и такого же цвета юбке-плиссе. Особый акцент звезда сделала на бежевой обуви, которую соединила с капроновыми носками.

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Певица собрала свои волосы в хвост и решила прогуляться без макияжа. Кароль не забывает соблюдать правила безопасности, поэтому надела черную защитную маску.

"Каждый раз, когда к нам заходит Тина Кароль, происходит взрыв положительных вибраций. Босоножки с барашки special for Tina by Kachorovska Atelier", – написала Алина Качоровская.

Как ранее сообщал Главред, Тина Кароль к 15-летию своего творчества выпустила новый альбом, в котором представила необычный клип-историю из троих песен.