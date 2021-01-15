Виктор Павлик с женой запланировали вторую свадьбу

Виктор Павлик женился / Instagram

Пиарщица и блогер Катерина Репяхова и Виктор Павлик планируют сыграть вторую свадьбу из-за проблем с графиком, локдауном и карантином из-за коронавируса.

Катерина Репяхова в сториз Instagram отвечала на вопросы подписчиков и призналась, когда она с любимым сыграет громкую свадьбу.

Девушка решила пообщаться с поклонниками и друзьями после того, как призналась, что они ожидают рождение ребенка ориентировочно середину июня, в районе 13 числа (ее день рождения).

Репяхову спросили о свадьбе, и она объяснила, что в 2020 году с Виктором Павликом они расписались, сделав пару фото. В то время, как в 2021 году они планируют пышную свадьбу с гостями и нарушением карантинных норм. Пока что предварительно она планирует примерить свое второе свадебное платье в ноябре 2021 года.

Девушка шутит, что к тому времени ей нужно "похудеть" после беременности.

Напомним, что о беременности они с Виктором Павликом сообщили опубликовав на своих страницах в Instagram фотосессию, где виден ее беременный живот.

Как известно, для 26-летней Екатерины это первый ребенок, у Виктора было два сына и дочь: Павел, который умер в 2020 году, Александр и Кристина.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года, хотя предложение он сделал девушке еще в 2016 году.