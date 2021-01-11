Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк в 2019 году попала в больницу и перенесла тяжелую операцию. После этого в сети разошлось много слухов о состоянии актрисы, так как родственники все скрывали.
Анастасия Заворотнюк сделала операцию на мозге в 2019 году из-за онкологии, и долгое время приходила в себя и была в тяжелом состоянии. Из-за ажиотажа, родственники стали скрывать ее истинное состояние от СМИ. Спустя почти Полтора года после громкой госпитализации, дочь Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла подробности о состоянии матери в своем Instagram.
"Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала девушка в сториз Instagram, отвечая на вопросы поклонников на выходных.
- Напомним, что российские СМИ в 2020 году раздували слухи о том, что Анастасия Заворотнюк умерла - якобы поэтому ее скрывают от общества.
- Эти слухи поползли после того, как Заворотнюк тайно перевезли из последней известной больницы, и не стали раскрывать ее местоположение.
- Кроме того, нашлись те, кто обвинил Анастасию Заворотнюк в симуляции тяжелой болезни ради популярности.
- По слухам, у Анастасии Заворотнюк 4 стадия рака мозга, и она перенесла уже 3 операции за осень 2019, и еще несколько до этого.
- О болезни Заворотнюк стало известно 13 сентября 2019, когда она попала в реанимацию с отеком мозга. После этого пошли слухи, что у Заворотнюк начался паралич и ее ввели в искусственную кому.
Автор: Александр Галаджий