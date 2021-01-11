Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк сделала операцию на мозге в 2019 году из-за онкологии, и долгое время приходила в себя и была в тяжелом состоянии. Из-за ажиотажа, родственники стали скрывать ее истинное состояние от СМИ. Спустя почти Полтора года после громкой госпитализации, дочь Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла подробности о состоянии матери в своем Instagram.

"Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала девушка в сториз Instagram, отвечая на вопросы поклонников на выходных.