"Песня с привкусом украинской души": Зеленский оценил выступление Go-A на Евровидении-2021

Зеленский высоко оценил выступление Go-A на Евровидении-2021 / Reuters

Выступление украинской группы Go-A в финале Евровидения-2021 в Роттердаме высоко оценил президент Владимир Зеленский. По его словам, группа достойно представила Украину в мире.

В своем Instagram глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души". "Группа Go-A – крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – написал президент.

Отметим, в Роттердаме 22 мая состоялся финал Евровидения 2021. Украинская группа Go-A исполнила фолк-песню Шум.

В целом многим иностранцам очень понравился стиль группы, и они даже начали переводить песню Шум на свои языки сразу после первого полуфинала.

А после того, как прозвучали последние ноты украинской песни в финале, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием оказался одним из самых теплых.

Go-A Шум - текст песни

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…

Добавим, Украина заняла пятое место в песенном конкурсе Евровидение-2021.

Евровидение 2021 - первая пятерка

Италия: Måneskin - Zitti e buoni - 524 Франция: Barbara Pravi - Voilà - 499 Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432 Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years - 378 Украина: Go-A - Шум - 364

Евровидение-2021 – о чем сообщалось ранее: