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"Песня с привкусом украинской души": Зеленский оценил выступление Go-A на Евровидении-2021

23 мая 2021, 14:02
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В своем Instagram глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души".

Go-A
Зеленский высоко оценил выступление Go-A на Евровидении-2021 / Reuters

Выступление украинской группы Go-A в финале Евровидения-2021 в Роттердаме высоко оценил президент Владимир Зеленский. По его словам, группа достойно представила Украину в мире.

В своем Instagram глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души". "Группа Go-A – крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – написал президент.

Отметим, в Роттердаме 22 мая состоялся финал Евровидения 2021. Украинская группа Go-A исполнила фолк-песню Шум.

В целом многим иностранцам очень понравился стиль группы, и они даже начали переводить песню Шум на свои языки сразу после первого полуфинала.

А после того, как прозвучали последние ноты украинской песни в финале, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием оказался одним из самых теплых.

Go-A Шум - текст песни

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…

Добавим, Украина заняла пятое место в песенном конкурсе Евровидение-2021.

Евровидение 2021 - первая пятерка

  1. Италия: Måneskin - Zitti e buoni - 524
  2. Франция: Barbara Pravi - Voilà - 499
  3. Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432
  4. Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years - 378
  5. Украина: Go-A - Шум - 364

Евровидение-2021 – о чем сообщалось ранее:

  • На Евровидении 2021 победила Италия и группа Maneskin с песней Zitti e buoni, которая набрала рекордное количество голосов. Рок-группа впечатлила своим выступлением, и принесла победу своей стране.
  • Maneskin – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Владимир Зеленский Евровидение-2021
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