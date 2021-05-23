"Песня с привкусом украинской души": Зеленский оценил выступление Go-A на Евровидении-2021

В своем Instagram глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души".
Выступление украинской группы Go-A в финале Евровидения-2021 в Роттердаме высоко оценил президент Владимир Зеленский. По его словам, группа достойно представила Украину в мире.
В своем Instagram глава государства отметил, что песня была замечательной "с привкусом украинской души". "Группа Go-A – крутое выступление и достойный результат на Евровидении. Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", – написал президент.
Отметим, в Роттердаме 22 мая состоялся финал Евровидения 2021. Украинская группа Go-A исполнила фолк-песню Шум.
В целом многим иностранцам очень понравился стиль группы, и они даже начали переводить песню Шум на свои языки сразу после первого полуфинала.
А после того, как прозвучали последние ноты украинской песни в финале, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием оказался одним из самых теплых.
Go-A Шум - текст песни
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума…
Добавим, Украина заняла пятое место в песенном конкурсе Евровидение-2021.
Евровидение 2021 - первая пятерка
- Италия: Måneskin - Zitti e buoni - 524
- Франция: Barbara Pravi - Voilà - 499
- Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432
- Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years - 378
- Украина: Go-A - Шум - 364
Евровидение-2021 – о чем сообщалось ранее:
- На Евровидении 2021 победила Италия и группа Maneskin с песней Zitti e buoni, которая набрала рекордное количество голосов. Рок-группа впечатлила своим выступлением, и принесла победу своей стране.
- Maneskin – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.