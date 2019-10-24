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Нардеп Ткаченко анонсировал в Раде новое объединение

24 октября 2019, 20:55

Александр Ткаченко сообщил, что депутаты Киевсовета уже анонсировали свое объединение в депутатскую группу Новый Киев для "выведения города из кризиса".

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко / УНИАН

В Верховной Раде создадут межфракционное объединение Новый Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

По его словам, депутаты Киевсовета уже анонсировали свое объединение в депутатскую группу Новый Киев для "выведения города из кризиса", которая будет "реальной оппозицией к все еще действующей власти в городе".

"Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде. Мы начали создание межфракционного объединения, очевидно, что с таким же названием Новый Киев. Я провел беседы со многими депутатами Слуги народа и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе такое межфракционное объединение будет объявлено", - заявил Ткаченко.

"В Киеве сегодня туман, и он лучше всего передает состояние, в котором находится город. У нас есть мэр, который даже не удосужился потратить больше половины бюджета Киева на социально-экономическое развитие – то направление, которое больше всего требует инвестиций. Несколько миллиардов гривень из городского бюджета держит на депозитах. А то, что тратил, шло друзьям, которые сейчас находятся под стражей и, надеюсь, что некоторые другие друзья так же там окажутся", - добавил депутат.

Также Ткаченко напомнил о принятии в первом чтении закона о столице "для того, чтобы запустить механизм обновления города, и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия органов столицы".

Напомним, что ранее народный избранник от СН Александр Ткаченко заявил, что нардепы от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа зарегистрировали законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) между государственным и бюджетом Киева (№2254).

Верховная Рада Александр Ткаченко Слуга народа
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