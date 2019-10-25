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Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы с мокрым снегом

25 октября 2019, 12:01

26-27 сентября в Украине еще будет тепло. На Западе столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

природа_осень_снег
С 28 октября температура воздуха начнет постепенно снижаться / 1zoom.ru

Бабье лето 2019 уже прощается с украинцами и на замену ему придет похолодание. Впрочем, погода в Украине в ближайшие выходные, 26-27 октября, еще смутно будет напоминать "золотую осень". Правда, испортят впечатление туманы, которые в последнее время плотной пеленой накрыли Украину.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в субботу-воскресенье температура воздуха днем составит +13… +18 градусов, на Западе столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

"Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут с морозами и даже с мокрым снежком", - написала синоптик в Facebook.

По прогнозу Диденко, уже с понедельника, 28 октября, температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Facebook Наталья Диденко

Читайте такжеВрежут морозы: синоптик рассказала о погоде в Киеве в начале ноябряНапомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что теплая погода в Украине продержится до выходных.  По ее прогнозу, до конца текущей недели температура составит +14 +19 градусов, на западе местами воздух прогреется до +24 градусов.

"А в понедельник, 28 октября, начнется снижение температуры. Сначала в течение двух дней столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла, а потом и до плюс 10. Холоднее всего будет 30 октября — 1, 2 ноября: ночью, до минус 3, а днем не выше 5 градусов тепла. Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября, возможно, даже выпадет небольшой мокрый снег", - рассказала она Голеня.

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