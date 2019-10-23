Туманы и почти летние "плюсы": синоптик дала прогноз погоды на завтра

Завтра туманы снова накроют Украину / Фото УНИАН

Бабье лето 2019 не сдается – в четверг, 24 сентября, погода в Украине будет сухой, солнечной и теплой. Местами воздух прогреется до +24 градусов. Такой прогноз в Facebook сделала синоптик Наталья Диденко.

Единственная неприятность, которая ждет украинцев, - густые туманы. Завтра они снова накроют Украину.

"Четверг в Украине будет с туманами. Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень", - написала синоптик.

Температура воздуха 28 октября составит +15… +20 градусов, на Западе столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Осадки в течение дня маловероятны.

Погода в Киеве 24 октября также будет сухой, ожидается туман. Температура воздуха составит +16… +19 градусов.

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда придет похолодание. По словам Натальи Диденко, отопление в столице желательно запустить с 27-28 октября. Погода в Киеве в конце октября и начале ноября ухудшится: ночью уже ожидаются морозы, хоть и небольшие. Днем температура воздуха снизится до +2… +7 градусов.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды в Украине на ближайшие пару месяцев. В частности, он рассказал, когда в Украине начнутся морозы и выпадет первый снег.