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"Привяжет к дивану": украинцев придупредили о "ленивой" погоде на выходных

15 ноября 2019, 18:11

Синоптик пообещала облачную погоду, но без осадков.

Погода на выходных
Погода на выходных / 1zoom.ru

Синоптик порадовала украинцев погодой на выходные. По словам Натальи Диденко, в субботу, 16 ноября, и в воскресенье, 17 ноября, будет облачно, но без осадков.

"Выходные ноябрьские. Как правило, это либо - грибы в лесу, или завершающий дачник, согнутый поперек, или валяние на диване. Ну, и не без музея или детского кафе. Всем этим планам будет способствовать ближайшая погода субботу - воскресенье. Каких-либо существенных осадков не ожидается - можно поработать на улице… Преимущественно облачная погода будет блокировать инициативу и энтузиазм, накопившиеся за неделю и буквально будет привязывать человека к дивану", - написала синоптик в Facebook.

При этом она отметила, что воздух в Украине прогреется до +7…+12 градусов. При этом в западной и южной части Украины ожидается +10 …+15, а на Закарпатье, Черновецкой и Одесской областях столбик термометра покажет даже +17.

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"Антициклон постепенно остужает ночи, поэтому минимально уже будет значительно холоднее: + 2 + 7 градусов, а на Востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около ноля", - предупредила Диденко.

В то же время, в Киеве без осадков. Кроме того, жителям и гостям столицы необходимо быть готовым к тому, что ночью температура воздуха упадет 3-5 градусов тепла, а днем прогреется до 8-11 градусов выше ноля.

"И не забывайте о туманах, включайте фары, будьте осторожны, любите ближнего своего и за соседним рулем, и на тротуаре", - подытожила синоптик.

Как сообщал Главред, ноябрь 2019 установил еще один температурный рекорд - ночь на 13 ноября стала самой теплой с 1963 года. Температура воздуха не опустилась ниже 9,2° С. Таким образом, предыдущее рекордное значение 139-летней давности было превышено на 0,9° С. Метеорологи отметили, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

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