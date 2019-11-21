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Штормовой ветер и мороз: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

21 ноября 2019, 07:45

Штормовой ветер будет создавать впечатление, что температура воздуха на 2-5 градусов ниже реальной.

погода, сильный ветер
Синоптик прогнозирует в столице сильный юго-восточный ветер / Фото Reuters

В четверг, 21 ноября, Украина окажется в зоне противостояния циклона с Запада и антициклона с Востока. В результате погода в Украине значительно ухудшится. Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах и штормовом ветре, который будет создавать впечатление, что температура воздуха на 2-5 градусов ниже реальной.

Днем в четверг в большинстве областей Украины ожидается 0-4 градуса тепла, на востоке - до 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях – от +4 до +10 градусов.

Осадки вероятны в западной части Украины, а также в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории - преимущественно туманы.

Погода в Киеве 21 ноября существенных осадков не предусматривает. Синоптик прогнозирует в столице туман и сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер. Температура воздуха днем ​​ожидается на уровне +1…+ 3 градуса, а в четверг вечером - снижение температуры воздуха до -1…-4 градусов. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно, предупредила Диденко.

Фото facebook.com/tala.didenko
Фото facebook.com/tala.didenko

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. 

Кроме того, синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год

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