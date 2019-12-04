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Зима отступит: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра

4 декабря 2019, 12:41

Погода в Киеве 5 декабря будет сухой, днем ожидаются "плюсы".

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Осадков в Украине в ближайшие дни не будет, говорит прогноз погоды / 1zoom.ru

Погода в Украине в четверг, 5 декабря, будет определяться черноморским антициклоном Sarenа – синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что завтра осадки маловероятны.

Температура воздуха в четверг пока что существенно не изменится. Прогноз погоды говорит, что ночью ожидается 1-5 градусов мороза, на Западе - около -7…-9 градусов. Днем ​​в Украине столбики термометров поднимутся до +1... +5 градусов, в восточных областях - от 2 мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Киеве 5 декабря будет сухой, ночью морозно - столбики термометров опустятся от -1 до -3 градусов, днем ​​ожидается +2... +4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

"В ближайшие дни осадков в Украине не видно, ночью градусы особо не поменяются, днем ​​слегка потеплеет", - резюмировала синоптик.

 Фото facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине будет в декабре 2019. Эксперт спрогнозировал, что с 6 числа начнется оттепель, а после нее будет морозный период.

В Укргидрометцентре также дали прогноз погоды на декабрь 2019 года. Согласно прогнозу, погода в Украине в декабре будет относительно теплой. Средняя температура воздуха в декабре составит от -4° до +1°, в Крыму столбики термометров покажут до +3°. 

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