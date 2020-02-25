"Весна уже в начале": украинцам пообещали 14-градусное тепло

На большей части Украины установится сухая и теплая погода / sunhome.ru

В среду, 26 февраля, в Украине ожидается потепление, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в течение дня в большинстве областей Украины будет +7 +12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов.

"Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4 +7 градусов", - написала она в своем Facebook.

В то же время она предупредила о штормовых порывах ветра до 15-20 метров в секунду в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и на Полтавщине.

/ wetter3.de

Синоптик обещает дожди в западной части страны, в Карпатах с мокрым снегом. Местами небольшие - возможны в северной части Украины. На остальной территории - сохранится сухая погода.

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В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2 +5 градусов, днем потеплеет до +8 +10 градусов, добавила Диденко.

Напомним, 24 февраля в Украине бушевала жуткая непогода: стихия убила одного человека и травмировала еще четверых.