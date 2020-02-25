Жуткая непогода в Украине убила одного человека, травмированы четверо

24 февраля в Украине бушевала непогода / Фото dsns.gov.ua

В понедельник, 24 февраля, жуткая непогода бушевала по всем областям Украины. Стихия убила одного человека и травмировала еще четверых.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, украинцы получили травмы в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье. В Одессе погиб один человек.

По данным спасателей, частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти областях - Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой.

По состоянию на сегодня остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, отчитались в ГосЧС. В частности, без электричества остались: Николаевская область – 147 н.п., Одесская - 124, Днепропетровска - 69, Херсонская - 52, Запорожская 41, Донецкая - 25, Полтавская - 11, Винницкая - 11, Сумская - 8, Кировоградская - 8, Черновицкая - 5 и Луганская - 3. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Погода на сегодня

Прогноз погоды на вторник, 25 февраля, говорит о том, что в западных областях Украины днем ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +11, ночью от 0 до -3.

В других регионах синоптик прогнозирует облачную погоду, без осадков. Ночью в восточных областях возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Столбики термометров днем максимально поднимутся до +8 градусов, ночью – от 0 до -2.

Погода в Киеве во вторник будет облачной, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +4…+6, а ночью 0-2.

Прогноз погоды на 25 февраля / Фото meteo.gov.ua

Читайте такжеКакой будет весна 2020: синоптик дал прогноз

Напомним, 24 февраля из-за сильного ветра был травмирован ребенок 2007 года рождения - на него упало дерево. По данным пресс-службы ГосЧС, ребенка госпитализировали в одну из больниц Херсона.