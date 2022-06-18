Африканская жара по 33 градуса: Диденко рассказала, когда в Украине наступит погодное "пекло"

Диденко рассказала, когда в Украине наступит погодное "пекло" / ua.depositphotos.com и УНИАН

Дожди, свежая атмосфера и умеренное тепло, которые наблюдались в стране большую часть нынешней неделе закончатся ‒ погода в Украине в следующие несколько дней будет определяться новым антициклоном, который принесет к себе дикую жару. Такое прогноз опубликовала на своем канале в мессенджере Telegram популярный украинский синоптик Наталья Диденко.

Уже 19 июня, согласно ее информации, воздух в большинстве регионов Украины прогреется до +26…+30 градусов по шкале Цельсия. А 20 июня столбики термометров подскочат до +28…+33 градусов по шкале Цельсия — практически африканская температура.

Осадков же в воскресенье в Украине Диденко не ожидает.

"Погода в Киеве 19 июня должна быть также сухой, ясной, с небольшими белыми облачками и умеренной жарой ‒ до +29 градусов по шкале цельсия. Идите завтра, по возможности, гулять, встречаться, вспомните, может, кого-то или что-то давно не видели, посетите", — рекомендовала синоптик.

Но, говорит Диденко, уже 21 июня погода в Украине снова станет немного более прохладной — благодаря дождям температура упадет до +25 градусов по шкале Цельсия.

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Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на июль. По их словам, погода в Украине в июле будет весьма и весьма переменчивой. Ожидаются и жара, и холод - дней с дождями в стране должно быть много.

До того глава проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев в деталях рассказал о том, что погода в Украине до конца лета нынешнего года будет с невероятными сюрпризами. Красавцев ожидает, что уже, по сложившейся традиции,самым жарким месяцем должен стать август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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