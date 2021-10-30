Атака мощного циклона: Украина "утонет" в тумане, температура упадет до -8°

В Украине прогнозируют сильные туманы / 1zoom.ru

В воскресенье, 31 октября, в Украине погоду будет определять поле высокого давления, обусловленное антициклоном Rosamunde.

Осадков не предвидится, ночью и утром прогнозируются туманы, сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, температура ночью 0...+5° тепла:

в Одесской области до +8°;

в Луганской области до -1 -6°;

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в горах ночью будет холодно 0...-5° (во впадинах до -8°)

Днем ожидается +9..+14° тепла, в районах, где в течение дня сохранится туман, температура будет ниже +6..+11°.

В Киеве и области в последний день октября осадки не предвидятся.

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Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-4° тепла, днем 10-13° тепла.

Прогноз погоды на 31 октября / meteo.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.