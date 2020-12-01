"Бабье лето" на Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз погоды ​

Синоптик рассказал, будет ли снег на Рождество.
Погода в Украине на Новый год и Рождество будет умеренно теплой. По прогнозу синоптика температура воздуха будет подниматься выше нуля.
Как говорит Леонид Горбань, к 8 – 9 января в Украине продержится оттепель и плюсовая температура.
"Оттепель начнется еще с конца декабря. Морозной и снежной погоды ожидать не стоит", - говорит синоптик.
По словам синоптика, уже с 9 января начнутся легкие морозы. Дальше будет становиться все холоднее.
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Горбань отмечает, что со Дня святого Николая и до Нового года в Украине будет снежная погода. Правда, средняя дневная температура в декабре составит около +4… +5 градусов.
При этом синоптики утверждают, что морозная и снежная погода порадует украинцев только в феврале месяце.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
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