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"Бабье лето" на Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз погоды ​

1 декабря 2020, 20:05

Синоптик рассказал, будет ли снег на Рождество.

Погода на Новый год и Рождество / pixabay

Погода в Украине на Новый год и Рождество будет умеренно теплой. По прогнозу синоптика температура воздуха будет подниматься выше нуля.

Как говорит Леонид Горбань, к 8 – 9 января в Украине продержится оттепель и плюсовая температура.

"Оттепель начнется еще с конца декабря. Морозной и снежной погоды ожидать не стоит", - говорит синоптик.

По словам синоптика, уже с 9 января начнутся легкие морозы. Дальше будет становиться все холоднее.

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Горбань отмечает, что со Дня святого Николая и до Нового года в Украине будет снежная погода. Правда, средняя дневная температура в декабре составит около +4… +5 градусов.

При этом синоптики утверждают, что морозная и снежная погода порадует украинцев только в феврале месяце.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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