Будет +1 и дождь: в каких областях Украины будет бушевать непогода

Погода в Украине 19 октября будет прохладной, но спокойной. В этот день синоптики прогнозируют дожди, однако ветер будет тихий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 19 октября
В Украине 19 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют туман в западных областях. На территории северо-восточных и западных областей будет дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; на юге ночью 3-8°, днем 13-18°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +1
По данным meteoprog, 19 октября будет прохладно. Самой низкой температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до 1-11 градусов тепла.
Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 9-18 градусов тепла.
Погода 19 октября в Киеве
В Киеве 19 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Недавно Наталья Диденко отметила, что скоро в Украине выпадет снег и это произойдет не только в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее данным, уже 21 октября следует ожидать мокрого снега.
Позже она сообщила, что прогноз изменился и в нескольких областях Украины ударит +30 градусов. Настоящее "бабье лето" будет уже на этой неделе - с 21 октября. Жарче всего будет в Одесской области, частично в Николаевской, а также в других соседних с Одесской областях. Но в некоторых областях будет холодно. Например, в Черниговской и Сумской областях ожидается +7+9.
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