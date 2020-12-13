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Будет очень холодно: синоптик назвал самый страшный зимний день в 2021​ году

13 декабря 2020, 18:20
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Владислав Билык отметил, что несмотря на изменение климата эта зима будет прохладной.

Когда будет мороз в Украине / pixabay

В Украине зима 2021 будет теплой, как это было и в прошлом году. Однако нас все же ждут аномально холодные дни. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, насколько холодных дней в 2021 году стоит ожидать.

"Сейчас происходит изменение климата, идет потепление. Серьезного снегопада у нас пока нет. Но он, конечно, будет, зима только началась. Давайте надеяться на лучшее, что все-таки снег мы уже увидели, и еще его будет достаточно, чтобы снеговика слепить или в снежки поиграть, на санках покататься", - отметил синоптик, передает Украина 24.

Он подчеркнул, что нынешняя зима не должна быть столь же аномально теплой, как предыдущая.

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"Как правило, самые низкие температуры наблюдаются в конце января - начале февраля. В отношении этой зимы невозможно дать точный прогноз, но 20 февраля 2021 года, возможно будет самая низкая температура. Однако, точный прогноз сказать не может никто. Надеюсь, что нынешняя зима будет другой, потому что прошлая была аномально теплой. Не думаю, что две зимы будут настолько аномальные, теплые. Наверное, все таки она будет теплой, но не такой, как прошлая", – заявил Билык.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

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