Ледяной "апокалипсис": в Гидрометцентре рассказали, к чему готовиться киевлянам

Погодные условия будут способствовать сохранению гололеда, подчеркнул Владислав Билык.
В ночь с 10 на 11 декабря над Киевщиной проходил теплый атмосферный фронт, благодаря которому наблюдались осадки и гололед.
Об этом начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал Главреду.
"Сейчас ситуация продолжает сохраняться, из-за чего по Киеву, особенно в утренние часы было сложно передвигаться", - подчеркнул он.
Метеоролог уточнил, что погодные условия будут способствовать тому, что гололед будет сохраняться.
"Хоть существенных осадков в выходные дни и не будет, возможен небольшой мокрый снег, который также будет подмерзать", - прогнозирует представитель Укргидрометцентра.
В то же время он обратил внимание на то, что температурный режим не даст льду таять, так как дневные и ночные температуры будут около 0 – +2 градусов Цельсия.
"В понедельник, 14 декабря, мы также ожидаем осадки в виде мокрого снега, из-за которого также будет образовываться гололед, но он будет менее интенсивным и на меньшей территории", - добавил Билык.
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Погода в Киеве:
- Синоптики предупредили украинцев о ледяных дождях.
- 11 декабря страну накроют ледяные дожди, мокрый снег и будет гололед.
- Также синоптики предупредили об опасности из-за гололеда и рассказали, что нельзя делать во время ледяного дождя.