Ледяной "апокалипсис": в Гидрометцентре рассказали, к чему готовиться киевлянам

Гололед образовался в Киеве из-за дождя и мороза / УНИАН

В ночь с 10 на 11 декабря над Киевщиной проходил теплый атмосферный фронт, благодаря которому наблюдались осадки и гололед.

Об этом начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал Главреду.

"Сейчас ситуация продолжает сохраняться, из-за чего по Киеву, особенно в утренние часы было сложно передвигаться", - подчеркнул он.

Метеоролог уточнил, что погодные условия будут способствовать тому, что гололед будет сохраняться.

"Хоть существенных осадков в выходные дни и не будет, возможен небольшой мокрый снег, который также будет подмерзать", - прогнозирует представитель Укргидрометцентра.

В то же время он обратил внимание на то, что температурный режим не даст льду таять, так как дневные и ночные температуры будут около 0 – +2 градусов Цельсия.

"В понедельник, 14 декабря, мы также ожидаем осадки в виде мокрого снега, из-за которого также будет образовываться гололед, но он будет менее интенсивным и на меньшей территории", - добавил Билык.

Прогноз погоды на 12 декабря / meteo.gov.ua

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