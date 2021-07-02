На Украину налетит ураган и опасная погода на выходных

Погода на выходных будет опасной / pixabay

Погода в Украине на выходных будет грозовой, с дождем и градом. По прогнозу синоптиков, запад страны будет наслаждаться комфортной температурой воздуха, а на востоке снова начнет припекать.

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что дожди с грозами будут в субботу и в воскресенье. Однако температура воздуха в Украине будет неравномерная.

"В Украине на выходных свежий воздух охватит западную часть: +21 +27 градусов. Жара ожидается на востоке и юго-востоке, +28 +32 градуса. В большинстве областей Украины в течении субботы-воскресенья дневная температура будет колебаться в пределах +25 +29 градусов", - отметила Диденко.

Она рассказала, что грозовые дожди будут также идти неравномерно. И есть вероятность сильных ливней, шквалов и града в разных областях.

"Грозовые дожди будут выпадать неравномерно, периодически. При грозах есть вероятность сильных ливней, шквалов и града", - добавила синоптик.

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"В Киеве 3-4 июля ожидается +26 +28 градусов. Также прогностические модели обещают кратковременные грозовые дожди. И в столице такая же ситуация предполагается, как и в большинстве областей – при грозах возможно шквалистое усиление ветра и град", - отметила Диденко.

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По прогностическим картам в столице ожидается гроза в субботу, а сильные ливни придут с понедельника. И температура воздуха снова начнет подниматься.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.