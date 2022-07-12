Первая репетиция осени: на Украину налетят дожди и резко похолодает

В Украину идет похолодание - синоптик / goodfon.ru

Погода в Украине 13 июля - всю страну ожидает значительное похолодание, также на большинстве территорий пройдут дожди, говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко.

В среду, 13 июля, на западе страны пройдут дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17+22 градусов. На Закарпатье будет теплее, до +23+25 градусов.

"На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3+7, днем +5+11 градусов!" - предупредила синоптик.

На севере Украины - ожидаются грозы, а также ветер, температура +16+22 градуса.

В центральной Украине будет сухо, а завтра днем дожди пройдут в Винницкой области, вечером осадки будут идти по всему центру Украины. В течение дня +20+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18+20 градусов.

На востоке страны - солнечно и сухо, температура воздуха составит +25+28 градусов.

На юге Украины - сухо, только завтра вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25+28 градусов.

В столице Украины будет дождить, а юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Температура +16+19 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Ранее Главред писал о том, что погода в Украине в ближайшие дни будет с дождями из-за влияния циклона. Как сообщает синоптик Наталка Диденко, местами температура ночью снизится до +8 градусов. По данным синоптика, самая низкая температура ожидается в западных областях Украины +16 +22 градуса.

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