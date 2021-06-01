Небо заплачет грозами: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Украинцев предупредили об ухудшении погоды / flickr.com/photomarc

Во вторник, 1 июня, в ряде областей ожидается значительное ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщают синоптики, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях прогнозируются значительные дожди, грозы и порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. В этих регионах объявлен первый уровень опасности − желтый.

Кроме того, 2 июня на Днестре возле Залещиков Тернопольской области ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 450-490 сантиметров над нулем поста.

"Без негативных последствий", − добавили спасатели.

По данным Укргидрометцентра, летом нынешнего года температура воздуха в Украине может достигать 40 градусов тепла по шкале Цельсия. По прогнозам синоптиков, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

"Если проанализировать погоду в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть сейчас лето холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким", − заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Читайте такжеУкраину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание

Напомним, ранее сообщалось:

Народный синоптик Леонид Горбань сказал, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизиться к 30 градусам. В Украине в июле днем ожидается до +35 градусов в тени, а в южных и восточных регионах - даже до +40 градусов

Горбань добавил, что к середине последнего месяца лета, августа, днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.