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Непогода не отпускает Украину: в четырех областях ограничено движение транспорта

16 февраля 2021, 07:38

За минувшие сутки прирост снежного покрова в областях, где наблюдался снег, составляет 2-7 см, в Кировоградской области - до 30 см.

погода, снег
Состояние покрытия на автомобильных дорогах в большинстве регионов страны заснеженное / Фото kyivcity.gov.ua

Погода в Украине во вторник, 16 февраля, остается сложной. Температура воздуха снизилась, снегопады продолжаются в ряде регионов, в четырех областях ограничено движение транспорта.

По состоянию на утро вторника, местами небольшой снег идет Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях, на остальной территории - без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

За минувшие сутки прирост снежного покрова в областях, где наблюдался снег, составляет 2-7 см, в Кировоградской области - до 30 см. Температура воздуха колеблется от -5 до -19 гадусов.

Состояние покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве регионов страны заснеженное, в Днепропетровской области - местами гололедица, в Херсонской - накаты.

Ограничено движение в Ивано-Франковской, Волынской, Одесской и Ровенской областях. Детальнее об ограничениях можно прочитать тут. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 987 единиц техники и 1244 рабочих.

Погода на сегодня

Погода в Украине 16 февраля будет облачной с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 15-20 мороза, на севере Левобережья – от -21 до -26 градусов, днем ​​– от -6 до -13. В южных областях и на Закарпатье ночью 9-14 градусов мороза, днем – от -​​3 до -8 градусов. На Закарпатье от 0 до -3 градусов.

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