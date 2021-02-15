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Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

15 февраля 2021, 21:08
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По словам синоптиков, признаки потепления можно заметить уже сейчас.

Погода
Украину значительно заморозит / pixabay

Погода в Украине существенно изменится только к концу февраля. По прогнозу синоптиков, значительного потепления в стране стоит ожидать только в 20-х числах месяца.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, потепление в Украине будет резким.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе – было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", – сообщила она, пишет Оbozrevatel.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня также сообщила, что постепенное потепление в Украине начнется только с 20 февраля.

"В ближайшие же дни, в стране продолжат бушевать циклоны, которые будут провоцировать снегопады, гололед и непогоду", - говорит Голеня.

Эксперты отметили, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", пояснила она.

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По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни погода в Украине станет более холодной, в страну идет циклон, который сопровождается значительным снижением температуры, в первую очередь - в центральных и восточных областях.

Похолодает уже с 16 февраля на значительной части страны.

Какой будет погода в городах Украины 16 февраля

  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – -5...-7
  • Ивано-Франковск – -5...-7
  • Тернополь – -6...-8
  • Черновцы – -6...-8
  • Хмельницкий – -7...-9
  • Луцк – -5...-7
  • Ровно – -5...-7
  • Житомир – -9...-11
  • Винница – -9...-11
  • Одесса – -4...-6
  • Николаев – -5...-7
  • Херсон – -5...-7
  • Симферополь – -4...-6
  • Кропивницкий – -8...-10
  • Черкассы – -9...-11
  • Чернигов – -10...-12
  • Сумы – -11...-13
  • Полтава – -9...-11
  • Днепр – -8...-10
  • Запорожье – -4...-6
  • Донецк – -5...-7
  • Луганск – -5...-7
  • Харьков – -7...-9
  • Киев – -10...-12

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Киеве резко изменится в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Сильные морозы атакуют украинцев уже 16 и 17 февраля. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов.

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