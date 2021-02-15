Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

Украину значительно заморозит / pixabay

Погода в Украине существенно изменится только к концу февраля. По прогнозу синоптиков, значительного потепления в стране стоит ожидать только в 20-х числах месяца.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, потепление в Украине будет резким.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе – было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", – сообщила она, пишет Оbozrevatel.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня также сообщила, что постепенное потепление в Украине начнется только с 20 февраля.

"В ближайшие же дни, в стране продолжат бушевать циклоны, которые будут провоцировать снегопады, гололед и непогоду", - говорит Голеня.

Эксперты отметили, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", пояснила она.

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По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни погода в Украине станет более холодной, в страну идет циклон, который сопровождается значительным снижением температуры, в первую очередь - в центральных и восточных областях.

Похолодает уже с 16 февраля на значительной части страны.

Какой будет погода в городах Украины 16 февраля

Ужгород – -1...+1

Львов – -5...-7

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -6...-8

Хмельницкий – -7...-9

Луцк – -5...-7

Ровно – -5...-7

Житомир – -9...-11

Винница – -9...-11

Одесса – -4...-6

Николаев – -5...-7

Херсон – -5...-7

Симферополь – -4...-6

Кропивницкий – -8...-10

Черкассы – -9...-11

Чернигов – -10...-12

Сумы – -11...-13

Полтава – -9...-11

Днепр – -8...-10

Запорожье – -4...-6

Донецк – -5...-7

Луганск – -5...-7

Харьков – -7...-9

Киев – -10...-12

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: