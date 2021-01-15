От экстремальных морозов до оттепели: синоптик дал неожиданный прогноз до февраля

В Украине прогнозируют сильные морозы / УНИАН

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Владислав Билык рассказал, какая будет погода в Украине в январе 2021 года.

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная, а в конце января придет оттепель, сообщил он в эфире телеканала Украина 24.

Синоптик уточнил, что после этого стоит ожидать новых морозов, в некоторых регионах до 20 градусов.

Он предупредил, что на выходных в Украине ожидается морозная погода, всю территорию Украины накроет холодная воздушная масса, ночные температуры опустятся до 20 градусов мороза. В то же время местами на севере, западе стоит ожидать до -22 -23 градусов.

"Дневные температуры 10-15 градусов, также довольно прохладно", - сказал синоптик.

Он уточнил, что сильные морозы продляться до 20-21 января, после чего стоит ожидать потепления до оттепели - 25-26 числа.

"2-3 дня продержится теплая погода, с осадками в виде дождя, мокрого снега. И с конца января мы снова ощутим похолодание, но это будет уже больше касаться востока страны. Там будут морозы до 20 градусов в начале февраля", - добавил Билык.

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Резкое похолодание в Украине: