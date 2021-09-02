Первые заморозки внезапно нагрянут в Украину: прогноз синоптика

Температура начинает идти на спад, но в целом первые два месяца осени будут теплыми
Уже начиная с сентября погода будет удивлять украинцев. Согласно прогнозу народного синоптика с Волыни Владимира Деркача, первые заморозки нагрянут уже под конец первого осеннего месяца.
"Во второй пятидневке сентября температура воздуха начнет снижаться. Под конец ее возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - передают "Факты" слова синоптика.
Владимир Деркач уверяет, что следующие заморозки вероятны уже в середине октября. Но в целом первые два месяца осени будут достаточно мягкие.
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В сентябре погода будет переменчивой, а бабье лето в сентябре наступит дважды. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает.
А вот грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.