Первые заморозки внезапно нагрянут в Украину: прогноз синоптика

Похолодание не за горами / Reuters

Уже начиная с сентября погода будет удивлять украинцев. Согласно прогнозу народного синоптика с Волыни Владимира Деркача, первые заморозки нагрянут уже под конец первого осеннего месяца.

"Во второй пятидневке сентября температура воздуха начнет снижаться. Под конец ее возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - передают " Факты " слова синоптика.

Владимир Деркач уверяет, что следующие заморозки вероятны уже в середине октября. Но в целом первые два месяца осени будут достаточно мягкие.

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В сентябре погода будет переменчивой , а бабье лето в сентябре наступит дважды. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает.