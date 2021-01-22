Погода на сегодня: в Киеве объявили первый уровень опасности

Утром 22 января видимость на дорогах составляет 200-500 м, предупредил синоптик.
Погода в Украине в пятницу, 22 января, взяла курс на потепление. В большинстве регионов столбики термометров показывают плюсовые значения, только на Востоке сохранились "минусы".
В Закарпатской области сегодня идет небольшой дождь. В южных, центральных и северных областях - туман, сообщает пресс-служба Укравтодора.
Температура воздуха по Украине колеблется от -3 до +3, в западных областях потеплеет до +8...+10, в восточных - от двух до шести градусов мороза.
Дорога в большинстве областей мокрая, в Луганской - местами заснеженная.
На перевальных участках дорог без осадков, только на Абранском - дождь. Температура воздуха от +1 до +6.
Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.
Синоптик не обещает осадки. В то же время в Украине будет ветрено - в западных областях сильный ветер 15-20 м/с, в южных спокойнее - 7-12 м/с.
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, сегодня утром страну накрыл туман, видимость составляет 200-500 м.
В Киеве в связи с туманом объявлен первый уровень опасности (желтый), передает пресс-служба КГГА. Водителям дали советы по управлению автомобилем в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Погода в Киеве сегодня будет относительно теплой. Столбики термометров днем поднимутся до двух-четырех градусов со знаком плюс. Осадки не ожидаются. Ветер южный, 7-12 м/с.
Погода в Украине - новости:
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