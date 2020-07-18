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Облачно и без осадков: синоптики обновили прогноз на завтра

В Украине 19 июля ожидается комфортная температура воздуха.

18 июля 2020, 22:28
погода, лето
Погода в Украине 19 июля - без осадков / Фото pixabay.com

Погода в Украине завтра, 19 июля порадует переменной облачность и отсутствием осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

19 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах ночью значительный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

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В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве значительный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Главред писал, что Погода в Украине в выходные 18 и 19 июля будет дождливой. Осадки ожидаются на всей западной части Украины. Дожди могут переходить в ливни, прогнозируется град и шквалы.

Как сообщалось, синоптик предупредила, что в Украине будет одновременное увеличение засушливости и рост интенсивности осадков.

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