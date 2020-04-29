От адской жары до ливней: синоптик ошарашил прогнозом на май 2020

Последний месяц весны ожидается жарким и засушливым / facebook.com/MNS.GOV.UA

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде в Украине в мае 2020 года.

По его прогнозу, последний месяц весны ожидается жарким и засушливым, причем в середине месяца целых две недели Украина будет без осадков.

"В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", - подчеркнул он в комментарии Сегодня.

В то же время синоптик предупредил, что после 20 мая температура спадет до 23-25 тепла, но с 25 мая начнутся дожди, которые принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому стоит ожидать повышения температуры.

Горбань добавил, что сильные ливни в Украине вероятны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы, но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона.

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Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 30 апреля, в западных, днем и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-11 градусов, днем 18-23 градусов, на западе страны 15-20 градусов.

В Киеве 30 апреля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 8-10 градусов, днем 20-22 градуса.

Прогноз погоды на 30 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич дал неожиданный прогноз на лето 2020.