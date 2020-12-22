Погода в Украине на Новый год: синоптик рассказал, когда ждать снега

По словам Владислава Билыка, в последние годы снег в Украине на Новый год становится все более редким явлением.
Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине с 23 и 24 октября будет сопровождаться мокрым снегом с дождем. Украинцев вряд ли ждет снег под Новый год – скорее всего, будет туманная погода без снега, как в последние годы.
Как рассказал в эфире телеканала Украина 24 синоптик Владислав Билык, страну ожидает неделя осадков в виде мокрого снега и дождя. Снег быстро растает.
"Если говорить о снеге, то, начиная с 23-24 декабря, на территории Украины будут проходить осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя... Но этот снег непродолжительный, не будет лежать. Это только, чтобы не забывать, что он существует и зима на улице", - сказал синоптик.
При этом эксперт прогнозирует, что снега на Новый год, скорее всего, украинцы не дождутся.Читайте такжеПогода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз
"Сейчас в Украине уже длительное время на Новый год у нас туманная погода без снега. Думаю, этот год не будет исключением", - добавил Билык.
Также он подчеркнул, что в ночь с 21 на 22 декабря нельзя будет наблюдать за парадом планет без специальных технических средств, так как на улице ожидается туман.
Погода в Украине – новости
- Синоптик Владислав Билык ранее заявлял, что в ближайшие дни в восточной части Украины ожидается похолодание. Днем – до 6 градусов мороза, ночью до -12. Однако уже с 23 декабря наступит потепление – от 5 до 10 градусов тепла.