Погода в Украине на Новый год: синоптик рассказал, когда ждать снега

Снега на Новый год в Украине не будет - синоптик / Фото: УНИАН

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине с 23 и 24 октября будет сопровождаться мокрым снегом с дождем. Украинцев вряд ли ждет снег под Новый год – скорее всего, будет туманная погода без снега, как в последние годы.

Как рассказал в эфире телеканала Украина 24 синоптик Владислав Билык, страну ожидает неделя осадков в виде мокрого снега и дождя. Снег быстро растает.

"Если говорить о снеге, то, начиная с 23-24 декабря, на территории Украины будут проходить осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя... Но этот снег непродолжительный, не будет лежать. Это только, чтобы не забывать, что он существует и зима на улице", - сказал синоптик.

При этом эксперт прогнозирует, что снега на Новый год, скорее всего, украинцы не дождутся.Читайте такжеПогода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз

"Сейчас в Украине уже длительное время на Новый год у нас туманная погода без снега. Думаю, этот год не будет исключением", - добавил Билык.

Также он подчеркнул, что в ночь с 21 на 22 декабря нельзя будет наблюдать за парадом планет без специальных технических средств, так как на улице ожидается туман.

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