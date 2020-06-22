Погода на сегодня: синоптик объявил штормовое предупреждение

Погода в Киеве и области сегодня также будет дождливой / УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 22 июня, ухудшится. Синоптик прогнозирует дожди, грозы и местами град.

На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень ожидается в Закарпатской и Прикарпатский областях. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Киеве и Киевской области сегодня также будет дождливой. Возможны грозы. В некоторых районах столицы пойдет град. Также синоптик прогнозирует сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погода в Украине 22 июня / meteo.gov.ua/ua/33345/storms

Синоптик Укргидрометцентра обещает, что 22 июня в Украине ожидается переменная облачность – кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе и местами в южных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем составит +24..+29 градусов.

Погода на сегодня / meteo.gov.ua

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Как сообщал Главред, ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в Киеве резко изменится – в понедельник, 22 июня, в столице максимальная дневная температура ожидается +29 градусов, а во вторник и в среду, 23-24 числа, – около +25.