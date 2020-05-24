В преддверии лета в Карпатах выпал снег

Карпаты летом засыпало снегом, словно зимой / Фото: УНИАН

В Карпатах 24 мая, за неделю до начала лета, внезапно выпал снег.

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, осадки в виде снега зафиксированы на горе Поп Иван Черногорский.

По данным сотрудников станции, температура воздуха зафиксирована на уровне +2°C. Наблюдается юго-западный ветер, который дует со скоростью 7 м/с.

Высоко в горах сложились сложные погодные условия, видимость ограничена до 70 метров.

/ Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Синоптики утверждают, что снег в Карпатах сменят сильные ливни, которые, к слову, накроют всю территорию страны. Дожди начнутся 24 мая и продолжатся в течение всей недели.

Также на юге России прошли сильные снегопады - в Краснодарском крае и Республике Адыгея - несвойственные для конца мая.

"Лето приближается, а на юге России вместо теплой погоды — полметра майского снега. Жители краснодарских сел и Адыгеи остались без электричества. Их этот год уже ничем не удивит", — сообщает Lenta.ru в Twitter.

Как ранее сообщалось, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По его словам, начало летнего сезона будет достаточно теплым, а потом ожидается небольшое похолодание.

Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.