Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей

Синоптик: где в Украине сегодня будет снег, а где - туман / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня сумрачная: то дожди, то туманы, а в одной из областей – даже снег.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 16 ноября большинство областей накрыл сильный туман.

Зафиксирован первый (желтый) уровень опасности: то есть видимость упала до 200-500 м, движение транспорта на дорогах затруднено.

Погода УНИАН в свою очередь уточняет, что солнце выглянет из—а туч лишь в Одесской, Херсонской и Львовской областях. В Северодонецке обещают сильный снег.

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Погода в Киеве сегодня будет облачной, днем +3°.

сегодня будет облачной, днем +3°. В Чернигове – пасмурно, днем +1°.

– пасмурно, днем +1°. Во Львове – солнечно, днем +9°.

– солнечно, днем +9°. В Луцке – облачно, днем +9°.

– облачно, днем +9°. В Ровно – возможен ливень, облачно с прояснениями, днем +9°.

– возможен ливень, облачно с прояснениями, днем +9°. В Тернополе – облачно с прояснениями, днем +9°.

– облачно с прояснениями, днем +9°. В Хмельницком сегодня днем +8°, облачно.

сегодня днем +8°, облачно. В Ивано-Франковске сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно.

сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно. В Черновцах – пасмурно, днем +8°.

– пасмурно, днем +8°. В Виннице сегодня до +7°.

сегодня до +7°. В Житомире – облачно, температура днем +6°.

– облачно, температура днем +6°. В Черкассах возможен мелкий дождь, днем +3°.

возможен мелкий дождь, днем +3°. В Кропивницком пасмурно, днем +3°.

пасмурно, днем +3°. В Полтаве сегодня сплошная облачность, пасмурно, до -1°.

сегодня сплошная облачность, пасмурно, до -1°. В Одессе – солнечно, днем +12°.

– солнечно, днем +12°. В Херсоне – ясная погода, днем +5°.

– ясная погода, днем +5°. В Николаеве сегодня облачно, днем +7°.

сегодня облачно, днем +7°. В Запорожье облачно с прояснениями, днем +3°.

облачно с прояснениями, днем +3°. В Сумах сегодня облачно, -1°.

сегодня облачно, -1°. В Харькове – облачно с прояснениями, днем -1°.

– облачно с прояснениями, днем -1°. В Днепре облачно, днем +2°.

облачно, днем +2°. В Симферополе практически безоблачно, +9°.

практически безоблачно, +9°. В Краматорске сегодня пасмурно, днем -2°.

сегодня пасмурно, днем -2°. В Северодонецке сегодня сильный снегопад, днем -5°.

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