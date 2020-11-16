Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей

Зафиксирован первый (желтый) уровень опасности.
Погода в Украине сегодня сумрачная: то дожди, то туманы, а в одной из областей – даже снег.
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 16 ноября большинство областей накрыл сильный туман.
Зафиксирован первый (желтый) уровень опасности: то есть видимость упала до 200-500 м, движение транспорта на дорогах затруднено.
Погода УНИАН в свою очередь уточняет, что солнце выглянет из—а туч лишь в Одесской, Херсонской и Львовской областях. В Северодонецке обещают сильный снег.
Читайте такжеМагнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудамТермометры в центре покажут +3°, на севере – около +1°, на юге – до +12°, на востоке – до -1°, на западе – до +9°.
- Погода в Киеве сегодня будет облачной, днем +3°.
- В Чернигове – пасмурно, днем +1°.
- Во Львове – солнечно, днем +9°.
- В Луцке – облачно, днем +9°.
- В Ровно – возможен ливень, облачно с прояснениями, днем +9°.
- В Тернополе – облачно с прояснениями, днем +9°.
- В Хмельницком сегодня днем +8°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно.
- В Черновцах – пасмурно, днем +8°.
- В Виннице сегодня до +7°.
- В Житомире – облачно, температура днем +6°.
- В Черкассах возможен мелкий дождь, днем +3°.
- В Кропивницком пасмурно, днем +3°.
- В Полтаве сегодня сплошная облачность, пасмурно, до -1°.
- В Одессе – солнечно, днем +12°.
- В Херсоне – ясная погода, днем +5°.
- В Николаеве сегодня облачно, днем +7°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, днем +3°.
- В Сумах сегодня облачно, -1°.
- В Харькове – облачно с прояснениями, днем -1°.
- В Днепре облачно, днем +2°.
- В Симферополе практически безоблачно, +9°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, днем -2°.
- В Северодонецке сегодня сильный снегопад, днем -5°.
Погода в Украине: последние новости
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Автор: Диана Беловодская