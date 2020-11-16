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Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей

16 ноября 2020, 10:49

Зафиксирован первый (желтый) уровень опасности.

Синоптик - где в Украине сегодня будет снег, а где - туман
Синоптик: где в Украине сегодня будет снег, а где - туман / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня сумрачная: то дожди, то туманы, а в одной из областей – даже снег.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 16 ноября большинство областей накрыл сильный туман.

Зафиксирован первый (желтый) уровень опасности: то есть видимость упала до 200-500 м, движение транспорта на дорогах затруднено.

Погода УНИАН в свою очередь уточняет, что солнце выглянет из—а туч лишь в Одесской, Херсонской и Львовской областях. В Северодонецке обещают сильный снег.

Читайте такжеМагнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудамТермометры в центре покажут +3°, на севере – около +1°, на юге – до +12°, на востоке – до -1°, на западе – до +9°.

  • Погода в Киеве сегодня будет облачной, днем +3°.
  • В Чернигове – пасмурно, днем +1°.
  • Во Львове – солнечно, днем +9°.
  • В Луцке – облачно, днем +9°.
  • В Ровно – возможен ливень, облачно с прояснениями, днем +9°.
  • В Тернополе – облачно с прояснениями, днем +9°.
  • В Хмельницком сегодня днем +8°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью +3°, днем +9°, облачно.
  • В Черновцах – пасмурно, днем +8°.
  • В Виннице сегодня до +7°.
  • В Житомире – облачно, температура днем +6°.
  • В Черкассах возможен мелкий дождь, днем +3°.
  • В Кропивницком пасмурно, днем +3°.
  • В Полтаве сегодня сплошная облачность, пасмурно, до -1°.
  • В Одессе – солнечно, днем +12°.
  • В Херсоне – ясная погода, днем +5°.
  • В Николаеве сегодня облачно, днем +7°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, днем +3°.
  • В Сумах сегодня облачно, -1°.
  • В Харькове – облачно с прояснениями, днем -1°.
  • В Днепре облачно, днем +2°.
  • В Симферополе практически безоблачно, +9°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, днем -2°.
  • В Северодонецке сегодня сильный снегопад, днем -5°.
Погода в Украине 16 ноября карта

Погода в Украине: последние новости

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