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Разрушительная стихия: ученые предупредили об ураганах и штормах с циклонами

24 мая 2020, 10:49

Ураганы и тропические циклоны становятся сильнее по мере нагрева планеты.

Шторм
Ураганы и циклоны становятся сильнее  / trend.az

Согласно анализу спутниковых данных за 40 лет, глобальное потепление на 8% в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.

При этом быстрое изменение климата делает штормы более интенсивными и разрушительными, пишет NY Times.

Отмечается, что ураганы и тропические циклоны становятся сильнее по мере нагрева планеты, ведь более теплая вода обеспечивает больше энергии, которая их питает.

Из-за потепления в мире увеличивается число сильных ураганов. Как отмечают эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований, которые использовали спутниковые снимки штормов по всему миру, удалось расширить набор данных на 11 лет, используя изображения с 1979 по 2017 год.

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По мнению ученых, долгосрочная изменчивость температуры поверхности моря за десятилетия сыграла главную роль в росте штормовой активности в Северной Атлантике.

В то же время существует мнение о том, что обязательное сокращение выбросов серы в результате сжигания ископаемого топлива в течение последних нескольких десятилетий может влиять на температуру океана.

Кроме того, метеорологи не исключают, что изменение климата будет играть долгосрочную роль в увеличении силы штормов в Северной Атлантике и в других местах.

Напомним, ранее заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык рассказал о том, что в Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

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