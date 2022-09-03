Сильные морозы и много снега: синоптики дали прогноз на самую тяжелую для Украины зиму

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине зимой будет морозной. Как сообщают синоптики ресурса Wisemeteo, зима будет похожа на погоду прошлого года.

Средняя температура составит около 0. Первые морозные показатели ожидаются примерно 3 декабря.

"Хотя в целом первый месяц зимы будет теплее, чем в прошлом году. В начале месяца температура будет колебаться на уровне 0. Максимальные значения +8 градусов нужно ожидать примерно 5 декабря", - сообщили синоптики.

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Когда придет похолодание

Количество осадков будет небольшим, но снега хватит. А вот сильное похолодание придет в январе 2023 года.

Средняя температура в течение месяца будет -2. Теплее всего будет 2 января – до +4, а самое холодное 9 января – до -9.

Осадков в январе практически не будет.

В феврале 2023 года средняя температура будет ниже прошлого года на 2 градуса, а осадки лишь изредка будут возвращаться в Украину.

Стоит отметить, что это только приблизительный прогноз погоды на зиму 2022/2023.

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Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько. При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

Также ранее руководитель отдела климата общественной организации Экодия Евгения Засядько заявила, что в Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества. В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты.

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