В Украину ворвутся заморозки этой ночью: синоптики предупредили о похолодании и ненастье

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных будет немного прохладной и с первыми заморозками. Как сообщают синоптики, в Украину придет холодный воздух из Скандинавии и Северной Европы.

Кандидат географических наук Игорь Кибальчич сообщил, что больше всего замерзнут Сумская и Черниговская области.

Местами воздух охладится до нуля, а на поверхности почвы появились заморозки до -2 градусов.

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"Холодная воздушная масса арктического происхождения будет определять погоду в большинстве областей также в последующие дни. Кроме того, развитие фронтальной волны над Балканами и ее смещение в северо-восточном направлении приведет к уплотнению облачности и выпадению осадков в субботу и воскресенье в большинстве регионов Украины, что только придаст дискомфорт и создаст ощущение глубокой осени. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 4 – 6 °С", - отметил он.

Погода на 3 сентября

В западных регионах ночью прогнозируется дождь с температурой воздуха в пределах +6 +11 градусов, в Полесье +1 +6 градусов. Днем кратковременные дожди могут пройти, но на Полесье - сухо. Дневная температура воздуха от +12 до +22 градусов.

В северных областях без осадков, ночью +5 +10 градусов, а на крайнем севере +1 +6 градусов. Кроме того, на поверхности почвы ожидается -3 градуса. Днем воздух прогреется до +16 +21 градуса.

В центре страны ночью без существенных осадков, но днем местами пройдет небольшой дождь. Столбик термометра ночью будет показывать +11+16 градусов, а днем +18 +23 градуса.

В южных регионах без осадков ночью и кратковременным дождем днем (в Одесской области ожидается сильный дождь). Ночная температура будет +15 +20 градусов, дневная в Приазовье и Крыму +25 +30 градусов, а на остальных территориях +19 +24 градуса.

На востоке Украины осадков не будет, но днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью +7 +12 градусов, днем +17 +22 градуса.

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Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько. При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

Также ранее руководитель отдела климата общественной организации Экодия Евгения Засядько заявила, что в Украине наблюдаются результаты климатических процессов, к которым привели действия человечества. В результате наблюдается стремительное увеличение температуры, чего до сих пор не было в истории планеты.

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