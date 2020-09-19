Синоптик назвал дату начала бабьего лета

В Украине с 23 сентября начнется бабье лето, спрогнозировал эксперт / УНИАН

Погода в Украине в сентябре 2020 года изменится со среды, 23 числа, – повысится температура воздуха, будет период без дождей.

С 23 сентября ожидается достаточно комфортная погода, этот день можно считать началом бабьего лета, рассказал синоптик Роман Мурмыло Obozrevatel.

Собеседник добавил, что в субботу и воскресенье, 19-20 сентября, и в начале следующей недели днем будет +15…+17, а ночью – +7…+8 градусов.

По словам синоптика, с 23 сентября днем ожидается до +25 градусов, а ночью – +8…+12 градусов.

"После резкого понижения температуры (с 23 числа – Ред.) будет повышение, наступит устойчивый период без дождей с достаточно комфортной погодой", – поделился Мурмыло.