Синоптик назвал дату начала бабьего лета

Скоро в Украине будет комфортный погодный период, поделился эксперт.
Погода в Украине в сентябре 2020 года изменится со среды, 23 числа, – повысится температура воздуха, будет период без дождей.
С 23 сентября ожидается достаточно комфортная погода, этот день можно считать началом бабьего лета, рассказал синоптик Роман Мурмыло Obozrevatel.
Собеседник добавил, что в субботу и воскресенье, 19-20 сентября, и в начале следующей недели днем будет +15…+17, а ночью – +7…+8 градусов.
По словам синоптика, с 23 сентября днем ожидается до +25 градусов, а ночью – +8…+12 градусов.
"После резкого понижения температуры (с 23 числа – Ред.) будет повышение, наступит устойчивый период без дождей с достаточно комфортной погодой", – поделился Мурмыло.
- Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, кандидат географических наук – метеоролог Татьяна Адаменко говорила, что в Украине погода будет становиться теплее после 22 сентября.
- Также эксперт сказала, что прогноз погоды для Украины на ближайшие десять дней более-менее сухой – нормальные осадки не ожидаются.
Автор: Екатерина Присяжнюк