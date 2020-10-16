Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата

Прогноз погоды для Киева на ближайшее время мокрый.
Погода в Киеве сегодня – в пятницу, 16 октября, ожидается мокрая, но нехолодная – максимальная температура днем может составить +15 градусов.
В последний рабочий день этой недели в столице спрогнозирован слабый дождь, сообщили в Украинском гидрометцентре.
По его данным, в субботу, 17 октября, в Киеве немного похолодает, и будет очень сильный дождь.
Прогноз погоды для Киева на сегодня:
- Днем +13…+15, слабый дождь.
Какая погода ожидается в Киеве 17 октября:
- Ночью +7…+9, дождь;
- Днем +10…+12, дождь.
- Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для нашей страны на 17 и 18 октября.
- Синоптики предупредили, что 17 числа в Украине ожидается дождливая погода, а 18-го – сухая с переменной облачностью.
Автор: Екатерина Присяжнюк