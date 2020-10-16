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Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата

16 октября 2020, 08:00

Прогноз погоды для Киева на ближайшее время мокрый.

В Киеве 17 октября спрогнозирован очень сильный дождь – Погода Киев завтра
В Киеве в субботу спрогнозирован очень сильный дождь / УНИАН

Погода в Киеве сегодня – в пятницу, 16 октября, ожидается мокрая, но нехолодная – максимальная температура днем может составить +15 градусов.

В последний рабочий день этой недели в столице спрогнозирован слабый дождь, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По его данным, в субботу, 17 октября, в Киеве немного похолодает, и будет очень сильный дождь.

Прогноз погоды для Киева на сегодня:

  • Днем +13…+15, слабый дождь.
В Киеве 17 октября спрогнозирован очень сильный дождь – Погода Киев завтра
В Киеве в субботу спрогнозирован очень сильный дождь / Скриншот с meteo.gov.ua

Какая погода ожидается в Киеве 17 октября:

  • Ночью +7…+9, дождь;
  • Днем +10…+12, дождь.
В Киеве 17 октября спрогнозирован очень сильный дождь – Погода Киев завтра
В Киеве в субботу спрогнозирован очень сильный дождь / Скриншот с meteo.gov.ua

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