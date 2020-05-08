Ждем похолодание и снег: синоптик дала прогноз погоды в мае в Украине

Синоптик предупредила про похолодание и снег в Украине / 1zoom.ru

Эта неделя в Украине завершается на дождливой ноте – а вот со следующей недели на смену дождям придет похолодание и, возможно, снег.

Погода в Украине 9 мая, на День Победы, будет дождливой на востоке, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь даже ожидаются грозы. А вот небольшие дожди возможны на западе, отметила синоптик Наталья Диденко.

Средняя температура днем – около +13-17 градусов, на западе – на уровне +15-20 градусов.

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Воздух днем прогреется до +15-20 градусов, а на западе – до +18-24 градусов.

Погода в Киеве 9 мая без существенных осадков, 10 мая – местами дождь. В субботу ожидается +17-18 градусов, а в воскресенье – около +20 градусов.

В понедельник в Киеве уже будет +23 -25 градусов. Зато со среды снова похолодает – до +14 градусов.

Впрочем, похолодание на следующей неделе ожидает всю Украину, на западе снова возможен снег.

"С северо-запада Европы в Украину во вторник придет холодный атмосферный фронт. За ним распространится такой холодный воздух, что у нас есть все шансы увидеть снег не только в горах, но и местами во всех западных областях", – поделилась прогнозом Диденко.

Ранее синоптики удивили прогнозом на май 2020: прогнозируются перепады от заморозков до летнего зноя. Май будет теплым, заявили при этом в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптик Виталий Постриган рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.