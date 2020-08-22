Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая осень

Процесс перестройки атмосферы на осенний лад уже начался, отметил синоптик / УНИАН

Погода в Украине будет оставаться летней до середины сентября с отдельными вторжениями холодных воздушных масс.

Такой прогноз погоды озвучил синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает Obozrevatel.

Температура воздуха днем может достигать 25-30 градусов выше нуля, но в течение этого теплого периода могут быть непродолжительные похолодания на 3-4 дня.

"Но это еще не настоящая осень, это переходный период", – подчеркнул синоптик.

Мурмыло добавил, что процесс перестройки атмосферы на осенний лад уже начался. На это, в частности, указывают более низкие ночные температуры воздуха. В то же время настоящая осень может прийти в Украину лишь во второй половине сентября.

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Как сообщал Главред, ранее метеоролог Татьяна Адаменко сообщила, что погода в Украине осенью 2020 будет теплее обычной, а лето продлится до конца сентября.